Medalhistas dos Jogos Regionais visitam gabinete do prefeito

Os atletas de Vargem Grande do Sul que conquistaram medalhas na 67ª edição dos Jogos Regionais do Interior da 4ª Região Esportiva, disputados em julho, em Bragança Paulista, foram recebidos pelo prefeito Celso Ribeiro (Podemos) na última semana.

A delegação de Vargem competiu em diversas modalidades, com dezenas de atletas representando o município. O destaque ficou para o taekwondo, karatê e atletismo, que conquistaram medalhas.

No encontro estiveram presentes os professores Carlos Xavier, do Taekwondo; Alisson Escudeiro, do atletismo; o sensei Andrade, do Karatê; Natanael, do vôlei, além de familiares dos atletas.

Resultados

No taekwondo, a equipe de Vargem ficou em quarto lugar por equipe, além dos destaques individuais, como as medalhistas de ouro Maria Eduarda Piovan Ferreira e Tais Fernanda Casimiro; as medalhistas de prata Mariha Clara Longui Felipe e Lara Paladino Felipe; e Ketelyn Kessy Pereira, medalha de bronze.

A equipe masculina ficou em sexto lugar. Carlos Roberto Bertolotto Xavier conquistou a medalha de bronze. Vinicius da Silva Machado obteve o quinto lugar na sua categoria e Arthur Isidoro de Abreu Milan também apresentou bons resultados no torneio.

Já no karatê, Vítor Hugo de Oliveira faturou a medalha de bronze em sua categoria.

Outro grupo com bom desempenho foi o atletismo, com o quarto lugar por equipes e com destaque para Samira Félix, que faturou duas medalhas, uma de ouro nos 1.500m rasos e uma de prata no 800m rasos. Já o professor Állison Miguel Escudero ficou com o bronze nos 5.000m Marcha Atlética.

“Agradecemos aos professores pelo empenho, responsabilidade e dedicação para com os alunos, também todo trabalho desenvolvido pelo Diretor do Departamento de Esportes e Lazer, André Leone e toda equipe, uma parceria de sucesso em busca dos melhores resultados nas mais diversas modalidades”, ressaltou o prefeito Celso Ribeiro.