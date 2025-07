Final do Campeonato de Handebol foi emocionante

O Campeonato Interno de Handebol do Departamento Municipal de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul na categoria Mirim Misto foi encerrado no último domingo, dia 20 de julho.

As partidas das semifinais foram disputadas na tarde do sábado, dia 19, no Centro Educacional Esportivo Nicola Ranzani, com duas partidas valendo as duas últimas vagas nas semifinais, uma delas decidida nos últimos segundos, uma amostra do que viria a seguir, conforme postou o professor Juliano Garcia, responsável pelo torneio.

“As semifinais e finais foram um espetáculo das nossas pequenas estrelas, uma disputa até o último segundo pela vitória”, relatou. A decisão de terceiro lugar e a final terminou com empate, sendo decididas na disputa de 7 metros, o pênalti do handebol.

O torneio terminou com o Time Verde como campeão, o Time Azul, com a medalha de prata e o Time Laranja com o bronze. Participaram também do campeonato, os times Branco, Rosa e Amarelo. “Parabéns a todos os nossos atletas, se desenvolvendo a cada dia mais”, comentou Juliano.

Fotos: Prefeitura Vargem Grande