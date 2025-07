Julho amarelo: conscientização contra as hepatites

Está sendo realizada pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Saúde, a campanha Julho Amarelo, voltada à prevenção e combate às hepatites virais, que muitas vezes não apresentam sintomas no início.

Testes rápidos para hepatites B e C estão disponíveis nas unidades de saúde de segunda a sexta-feira.

Nesta segunda-feira, dia 28 de julho, o atendimento será em horário estendido, das 17h às 20h, sem necessidade de agendamento.

A transmissão da doença pode ocorrer por água e alimentos contaminados, relações sexuais sem proteção, contato com sangue, objetos perfurocortantes e da mãe para o bebê. A prevenção inclui vacinação (A e B), higiene, uso de preservativos e não compartilhamento de objetos pessoais.