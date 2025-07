Avaliada em R$ 7,5 milhões, carga de defensivos agrícolas é encontrada em Casa Branca

A Polícia Civil localizou na terça-feira, dia 29, uma carga de defensivos agrícolas avaliada R$ 7,5 milhões, em um galpão em Casa Branca. Conforme o divulgado, os produtos haviam sido furtados ainda na madrugada da terça, em Espírito Santo do Turvo, de um galpão da Citrosuco, empresa líder mundial em produção e comercialização de suco de laranja e derivados.

Publicação do G1 informa que um segurança da empresa notou por volta das 1h30 de terça, o movimento de uma “isca” no depósito. Consta que os autores do furto entraram no imóvel por meio do rompimento de uma parede. Foram subtraídos 59 quilos de um tipo de inseticida e 210 litros de um inseticida premium.

A carga foi localizada horas depois, no galpão de Casa Branca, cidade localizada a 273 quilômetros de Espírito Santo do Turvo, onde ocorreu o furto. Ao G1, a Citrosuco informou que “colabora com o fornecimento de informações às autoridades a fim de auxiliar na identificação dos autores do crime”.

A Polícia Civil investiga o crime e até o início da tarde desta quarta-feira, dia 30, não havia suspeitos presos.

Fotos: Polícia Civil