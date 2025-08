Foram encerradas no dia 17 último, duas turmas do curso de Sucos Naturais no Cozinhalimento, ministrado pela nutricionista Débora Nones. A capacitação foi realizada no Centro de Capacitação das Famílias “Sueli Gambaroto Mortais” e organizada pelo Departamento de Ação Social. Os participantes aprenderam receitas, higiene no preparo e noções para comercialização. Ao final, receberam certificados das mãos da diretora Eva Vilma da Silva Rodrigues.

Fotos: Prefeitura Municipal