Joel Júnior lança música nova nesta sexta-feira

O cantor e compositor vargengrandense Joel Júnior marca seu retorno à música nesta sexta-feira, dia 1º de agosto, às 17h, com o lançamento de sua nova composição Dodge Ram, na Rádio Piratininga 104.3 FM. Ele estará ao vivo falando sobre sua carreira e sobre a nova produção e convida os ouvintes a acompanhar o programa Júlio Araújo, onde será sua participação.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Joel comentou que Dodge Ram vai marcar sua volta ao cenário musical. “Eu estava afastado dos palcos, não estava bem. Estava cuidando da saúde”, explicou. Antes disso, Joel já havia participado de programas musicais nas emissoras SBT, Record, TV Minas, entre outras.

Ele contou ainda que Dodge Ram é uma composição autoral. “Sou cantor e compositor e a música foi gravada em Goiânia”, relatou Joel, que iniciou a carreira em 2002. “Ouvindo a primeira música em um vinil. Com a linda música ‘Minha pequena Eva’ comecei brincando com um microfone. Em 2016, fui convidado pelo SBT e outras emissoras de TV. Mas, por perdas em 2020, parei com os clipes e shows, Agora, em 2025, lanço essa composição feita em 2023 e gravada em Goiânia, que atraiu atenção de vários produtores, inclusive do Traia Véia, que gravou com Luan Pereira”, relatou.

No entanto, Joel adiantou que o sertanejo não será o único estilo de sua retomada da carreira. “Nosso plano será a mudança do estilo do sertanejo para o pop rock. Voltar a raiz, onde comecei”, afirmou.

É possível acompanhar a carreira e as novidades de Joel Júnior nas redes sociais do músico, como o seu perfil no Facebook, pelo Joel Júnior (Cantor) ou no Youtube, pelo @joeljunior5411.

Dodge Ram

De Joel Júnior

Bota de couro fivela dourada

Já liguei pra ela

Dodge Ram lavada

Já vamos cair na estrada

Paieiro na boca, cerveja gelada

Não deu pra viver longe de você

O seu jeito bruto eu te amando pro mundo

Agora vai ser diferente

Só amor pra gente

Tudo que exploda

O mundo que se exploda

Agora é tocando a boiada.

Refrão

Vou te levar pra roça

Te fazer feliz

Ter a filha linda que você sempre quis

Vou te levar pra roça

E fazer camioneta e cachaça

E to tocando terror