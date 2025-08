Dra. Lígia Misurini participa de lançamento de livro

A médica vargengrandense Lígia Misurini é coautora do capítulo Desprescrição na nova obra sobre Medicina do Estilo de Vida, que será lançada neste sábado, dia 2 de agosto, durante o congresso MEVÃO no IPQ -USP.

O Congresso MEVÃO 2025 é um evento internacional focado em promoção de saúde, que acontecerá nos dias 1 a 3 de agosto, a partir das 08h, em São Paulo. O Congresso é o principal evento multiprofissional de Medicina do Estilo de Vida e Saúde Mental, reunindo médicos, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais da saúde, visando a troca, aprendizado e prática baseada em evidências.

Dentre os objetivos do congresso estão a promoção da neurociência e humanização no cuidado integral, guiado por ciência, autonomia e sustentabilidade. O evento oferece palestras, discussões e estratégias aplicáveis à prática clínica.

Lígia é formada em medicina de família e endocrinologia na Rússia. De sua formação consta, com pós-graduação em Harvard. Ela atua em São Paulo, onde é Médica de Família e Comunidade, com pós graduação em Endocrinologia, Medicina do Estilo de Vida e Nutrologia. Na formação da dra. Lígia consta Medicina de Família e Comunidade pela UFSC; Pós graduação em Endocrinologia- IPEMED- 2016 a 2018; Atualização em Endocrinologia e Lifestyle Medicine na Escola Médica de Harvard- Boston- EUA- 2017 e Pós Graduação em Medicina do Estilo de Vida e Coaching no Hospital Israelita Albert Einstein.

Segundo explicou a médica, a Desprescrição é um ato de cuidado — repensar, reduzir ou até suspender medicamentos que já não são necessários, sempre com segurança, ciência e foco no bem-estar do paciente. “Participar desse projeto, ao lado de grandes profissionais, reforça minha missão de promover saúde de forma integral, responsável e humanizada”, comentou na sua rede social.

Lígia é filha do médico vargengrandense dr. Alexandre Tadeu Misurini e da advogada Maria Aparecida Cordeiro, é casada com Ruslan e mãe de Nicolas e Catarina, atualmente reside em São Paulo.