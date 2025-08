Passa bem jovem que se feriu nos preparativos da Romaria

Já está em casa se recuperando o jovem de 20 anos, morador de Porto Ferreira, que ficou gravemente ferido na manhã de domingo, dia 27, após cair de um boi durante os preparativos para a tradicional Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. O acidente aconteceu nas proximidades da Igreja São Joaquim e causou comoção entre fiéis e participantes do evento religioso.

De acordo com informações apuradas pela Gazeta de Vargem Grande junto ao Hospital de Caridade e à Comissão organizadora da Romaria, o rapaz bateu com força a cabeça ao cair do animal e foi socorrido inconsciente pela Guarda Civil Municipal. Ele foi encaminhado com urgência ao Hospital de Caridade, onde recebeu os primeiros atendimentos. Diante da gravidade do quadro clínico, foi transferido para a UTI do hospital de São João da Boa Vista.

Apesar do susto e da preocupação inicial, as últimas informações indicam que o quadro do jovem evoluiu positivamente. Uma fonte próxima à família, que acompanha de perto o caso, informou à reportagem que logo no início da semana o rapaz deixou a Unidade de Terapia Intensiva e foi transferido para um quarto. “O pai e a mãe estiveram com ele. Ele reconheceu os dois, respondeu bem, entendeu tudo. Foi apenas um ‘trauma leve’ no cérebro, sem indicação de sequelas”, disse a fonte.

A Gazeta de Vargem Grande seguiu acompanhando o fato, e foi informada que na tarde de quinta-feira, 31 de julho, o jovem recebeu alta médica e já está em casa, onde chegou bem.

A Romaria seguiu seu percurso sem outros incidentes, mas o acidente serviu como alerta sobre os cuidados necessários durante os preparativos com animais de grande porte. A Comissão Organizadora reforçou seu apoio à família.