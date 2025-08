Homem suspeito abordou mulheres na Sta. Terezinha

Moradores da Vila Santa Terezinha ficaram apreensivos nesta última semana. Um homem em um carro Fiat Pálio, cor vinho, foi visto abordando mulheres sozinhas nas ruas durante a noite, entre os dias 28 e 29 de julho.

Em um dos casos, uma mulher de 61 anos foi seguida e abordada por esse indivíduo. Segundo relatos, ele estava com dois celulares nas mãos, tentou conversar insistentemente com a vítima e chegou a abrir a porta do carro gritando para que ela entrasse. A mulher gritou por ajuda, e com a movimentação dos vizinhos, o homem fugiu do local.

Ele é descrito como jovem, de pele clara e de boa aparência. A placa do veículo não foi anotada, pois a vítima ficou muito abalada com a situação. Outras mulheres também foram abordadas pelo sujeito e informaram o fato em grupos de discussão sobre Vargem Grande do Sul no Facebook.

A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar já foram informadas sobre o ocorrido. Ao que tudo indica as abordagens cessaram e não houve mais relatos sobre o ocorrido.