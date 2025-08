PM atendeu dois casos de embriaguez no domingo

No domingo, dia 27 de julho, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada em duas ocasiões para atender casos de embriaguez.

Segundo informações do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior (24º BPM/I), às 16h, um homem em estado de embriaguez foi preso por desacato e desobediência após insultar policiais e se recusar a cumprir ordens durante patrulhamento na área central da cidade. Após registro do boletim, ele foi liberado.

Mais tarde, às 18h39, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo dois veículos, com um dos condutores apresentando sinais de embriaguez. Segundo a PM, ele se recusou a realizar o teste do etilômetro (bafômetro) e autorizou a coleta de sangue para exame. O caso foi encaminhado à delegacia, onde foram lavrados os autos de infração e o registro do boletim de ocorrência.