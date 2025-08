Campeonato Municipal de Futsal registra goleadas

As duas primeiras partidas do Campeonato Municipal de Futsal agradaram aos torcedores que compareceram no Centro Educacional e Esportivo José Cortez, na Vila Santana. Ao todo, foram 14 gols nestes dois primeiros confrontos do torneio, que começou na terça-feira, dia 29.

A partida que deu início ao campeonato foi entre o Santana FC e o Cohab Futebol Clube, às 19h30. O time do Santana venceu seu oponente por 4 a 2. Na sequência, entraram em quadra Bayer e Liverpool II. Com o placar de 6 a 2, o Liverpool II goleou o Santana e abriu sua participação no torneio com uma bela vitória.

Na quinta-feira, dia 31, jogaram Lagoa Branca e III Vilas, às 19h30, com a vitória de 5 a 2 do time de Lagoa. Encerrando a noite, o Meninos do Botafogo fez 4 a 2 no Liverpool I.

Próxima semana

A primeira rodada se encerra no dia 5 de agosto, terça-feira, no CEE José Cortez, com os confrontos entre Fúria e Atlético Casa Branca, a partir das 19h30 e Cruzeirinho e Bão Di Goli, em jogo previsto para começar às 20h30.

Torneio

O Campeonato Municipal de Futsal é uma realização do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul. As partidas acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 18h às 22h, no CEE José Cortez, que está localizado na Rua Jaguari, nº 300, Vila Santana.

Esta edição reúne 12 equipes, sendo nove de Vargem Grande do Sul e três de municípios vizinhos, o que segundo o Departamento de Esportes e Lazer, busca reforçar o espírito de integração regional. A competição tem como objetivo valorizar o talento local, promover o lazer e incentivar a integração entre atletas de Vargem Grande do Sul e das cidades vizinhas, como Casa Branca e São João da Boa Vista.