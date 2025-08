Bushido conquista 56 medalhas em São João

Judocas da Associação Judô Bushido, sob o comando do sensei Daniel Garcia, participaram da Copa Sanjoanense de Judô, realizada no último sábado, dia 26 de julho. O evento da 8ª Delegacia Oeste e Federação Paulista de Judô foi realizado na Sociedade Esportiva Sanjoanense e contou com a participação de aproximadamente 450 atletas.

A equipe Bushido foi representada por 60 alunos, sendo que 10 deles dobraram de categoria, conquistando 19 medalhas de ouro, 16 medalhas de prata e 21 medalhas de bronze, ficando com o troféu de terceiro na classificação geral da copa.

“Parabéns a todos os judocas que entraram no tatame e defenderam muito bem nossa associação, nosso projeto social e nossa cidade, todos os alunos são de Vargem Grande do Sul e todos treinam no projeto social Bushido, que é realizado no Dojô no Clube XXI de Abril, com muito orgulho”, ressaltou o sensei Daniel.

“Agradecimentos a toda diretoria Bushido, Val Lima, Olavo Ferreira Martins Neto, Marcos Morandim, Marcus Aliende, a todos os pais e mães que levaram seus filhos e torceram por todos da equipe. Aos árbitros, sensei Gabriel Casagrande, Duda Taú, Geovana Urtado, Rafael Barbier, Vinicius Coelho, aos oficiais técnicos, Marcos Morandim, Pedro Taú, Luiz Miguel, Diogo Mariano de Oliveira e Levi Palaia, a todos os nossos parceiros, ao Departamento de Esportes e Lazer e André Leone, prefeito Celso Luis Ribeiro e prefeitura de Vargem Grande do Sul”, agradeceu.

Foto: Associação Bushido