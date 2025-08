Juliano Garcia participa de capacitação

O professor Juliano Garcia, treinador das equipes de handebol do Departamento Municipal de Esportes e Lazer, esteve em Americana, no domingo, dia 27, onde concluiu o Curso de Formação de Árbitros da Liga Handebol do Interior. “Mais uma grande iniciativa do presidente da Liga, Jefferson Silva, de formar e capacitar árbitros para o trabalho na Liga”, destacou Juliano em postagem feita em redes sociais.

Durante o mês de julho, Juliano participou da capacitação com o árbitro internacional Adriano Alves Rocha. “Ele nos proporcionou excelentes dias de aprendizado, com aulas teóricas online e atividades, com a parte prática realizada neste último final de semana. Obrigado a cada colega de curso também, por proporcionar um ambiente saudável, de debates e trocas de ideias, espero encontrar todos em breve dentro de quadra”, destacou Juliano.

Já no perfil da Liga no Instagram, o presidente da entidade enalteceu o empenho de Juliano e informou que o vargengrandense é o mais novo membro do Conselho Técnico e Ética da Liga Handebol do Interior. De acordo com a publicação, Juliano atuará nos assuntos internos da entidade, ao lado da presidência da Liga.