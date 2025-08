Handebol de Vargem brilha em Mococa

As equipes de handebol do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul estiveram em Mococa no último sábado, dia 26, para disputar as finais da Liga Guidorizzi de Handebol Base 2025. Vargem participou com seis equipes em cinco categorias e ao final do torneio, somou um título de campeã, dois de vice-campeã e três terceiros lugares.

A medalha de ouro foi conquistada pelo time Sub-13 masculino, que venceu Mococa por 14 a 11, com gols de Taylor (6), João Vitor (4), Pedro (2), Theylor (1) e Gabriel (1).

O Sub 11 masculino ficou com a medalha de prata ao ser vencido por São Sebastião do Paraíso por 14 a 6. Os gols de Vargem foram marcados por Kenedy (2), Davi Lucca (2), Mateus (1) e Lucas (1). O Sub 15 masculino também ficou com o segundo lugar ao ser superado pela equipe de Mococa por 19 a 10. Marcaram por Vargem os jogadores Lucas Gabriel (2), Taylor (2), Murilo (2), Kaiky (1), Theylor (1), Nicolas (1) e Pedro (1).

No Sub 11 masculino, o time EMEB Antônio Coury ficou na terceira colocação ao ser derrotado nas semi-finais para São Sebastião do Paraíso. Os gols do time de Vargem foram marcados por Pedro (2) e Brayan (2). Na Sub 15 feminina, Vargem também ficou com a medalha de bronze, ao ser vencida na disputa de tiros de sete metros contra o time de Mococa. A partida terminou empatada em 4 a 4 e nas cobranças alternadas, Mococa venceu por 2 a 1. Os gols de Vargem foram marcados por Daniele (2), Laryssa (2) e Fernanda (1).

Na disputa de terceiro lugar na categoria Sub 13 feminino, Vargem venceu o time Hortência/Mococa por 16 a 8, com gols de gols Laryssa (4), Kemilly (4), Isabelly (2), Fernanda (2), Maria Fernanda (2), Ludmilla (1) e Nicoli (1).

“Parabéns aos nossos atletas pela dedicação constante nos treinamentos, colhendo resultados aos poucos e se superando a cada dia”, destacou a postagem do Departamento de Esportes e Lazer.