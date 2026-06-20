Torneio Beneficente Zé Bigode foi realizado no domingo

O Torneio Beneficente Zé Bigode, em prol do Grupo de Apoio à Vida (Gavi), foi disputado no último domingo, dia 14, no Estádio Municipal José Garcez Tozatto, o Dudu Ramão. O evento reuniu atletas, familiares e a comunidade em uma importante ação de solidariedade e incentivo ao esporte.

Na ocasião, foi prestada uma homenagem ao ex-diretor municipal de Esportes, Luiz Carlos Garcia, em reconhecimento à sua dedicação e às relevantes contribuições para o desenvolvimento esportivo do município.

Após a homenagem, foram disputadas as partidas decisivas da competição. Na disputa pelo terceiro lugar, a equipe União Vargengrandense venceu o Milionários e garantiu a terceira colocação no torneio. A final reuniu as equipes Unidos do XXI e Juventus. Em uma partida marcada pelo espírito esportivo e pela integração entre os participantes, o Juventus conquistou o título de campeão do Torneio Beneficente Zé Bigode.