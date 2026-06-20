Procurado pela Justiça é capturado em Grama

Em São Sebastião da Grama, na manhã de 12 de junho, a Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça durante fiscalização na Rua Ambrósio Rodrigues. Durante abordagem a um veículo, os policiais consultaram os sistemas de segurança e constataram a existência de mandado de prisão em vigor contra o condutor.

Cientificado da ordem judicial, ele foi encaminhado ao pronto-socorro para exame médico e, em seguida, apresentado na delegacia, onde a autoridade ratificou a prisão. O capturado permaneceu preso à disposição da Justiça.