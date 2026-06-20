Dois são presos por tráfico de drogas no Centro de Casa Branca

A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas na região central de Casa Branca, na noite de 14 de junho. A ação partiu de denúncias sobre a prática de comércio ilegal de entorpecentes na área. Durante as diligências, os suspeitos foram localizados e tentaram fugir, mas foram rapidamente contidos.

Na abordagem, foram encontradas 27 porções de cocaína, uma porção de maconha e um aparelho celular. Os dois foram encaminhados ao pronto atendimento para avaliação médica e, em seguida, apresentados na delegacia, onde a autoridade ratificou as prisões em flagrante. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.