Homem embriagado descumpre medida protetiva e é preso

A Polícia Militar prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva no Distrito Industrial, em Vargem Grande do Sul, na noite de terça-feira, 16 de junho. No local, a vítima relatou que o autor chegou à residência em estado de embriaguez, passou a fazer ameaças e a causar temor aos moradores.

Os policiais constataram a existência de medida protetiva de urgência vigente que determinava o afastamento do autor. Nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, apresentado ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.