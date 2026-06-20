Agrediu familiar e resistiu à prisão na Rua José Bonifácio

Um homem foi preso em flagrante por lesão corporal e violência doméstica na madrugada de sábado, 13 de junho, na Rua José Bonifácio, no Centro, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 0h44 pelo cabo PM Wesley e pelo soldado PM Silas, com apoio do cabo PM Mateus e da cabo PM Mariana.

No local, a vítima estava chorando e visivelmente abalada. O autor tentou fugir para o interior da residência e esconder-se embaixo da cama, mas foi localizado e contido. Diante de seu comportamento alterado e agressivo e da recusa em cumprir as ordens da equipe, foi necessário o uso progressivo da força e chave de braço para o algemamento. As partes foram encaminhadas ao pronto-socorro local, onde a médica Mirela Farale Rodrigues (CRM 282.819) elaborou os laudos cautelares para a vítima e para o autor.

Durante o trajeto até o plantão policial de São João da Boa Vista, o indiciado proferiu palavras de baixo calão contra a própria mãe e bateu a cabeça repetidamente contra o acrílico do guarda-preso da viatura. O delegado Guilherme Risso Teodoro ratificou a prisão em flagrante, e o autor permaneceu à disposição da Justiça.