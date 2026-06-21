Inverno começa neste domingo e traz expectativa de temperaturas mais baixas em Vargem Grande do Sul

Vargem Grande do Sul (SP) – O inverno tem início oficial neste domingo, 21 de junho, marcando a chegada da estação mais fria do ano no Hemisfério Sul. Em Vargem Grande do Sul, a mudança de estação é acompanhada pela expectativa de dias com temperaturas mais amenas, manhãs frias e maior incidência de nevoeiros nas primeiras horas do dia.

A nova estação sucede o outono e se estenderá até setembro, período em que as massas de ar frio costumam avançar com mais frequência sobre o estado de São Paulo. Embora o inverno na região não apresente temperaturas extremas como em áreas do Sul do país, é comum a ocorrência de madrugadas geladas e quedas acentuadas nos termômetros durante a passagem de frentes frias.

Além do frio, o inverno também é caracterizado pelo tempo mais seco. A redução das chuvas favorece dias de céu aberto e baixa umidade relativa do ar, exigindo atenção especial com a hidratação e os cuidados com a saúde, especialmente entre crianças e idosos.

No setor agrícola, a estação demanda monitoramento constante das condições climáticas. Produtores rurais acompanham a possibilidade de geadas em áreas mais suscetíveis, fenômeno que pode impactar algumas culturas. Ao mesmo tempo, o período favorece atividades de colheita e manejo em diversas propriedades da região.

O comércio local também se prepara para a mudança de estação. Lojas de roupas, calçados e artigos de inverno registram aumento na procura por produtos voltados à proteção contra o frio, movimentando as vendas durante os próximos meses.

Para os moradores de Vargem Grande do Sul, o início do inverno representa uma mudança na rotina, com o uso de agasalhos, bebidas quentes e maior atenção à saúde respiratória, já que as doenças típicas da estação tendem a se tornar mais frequentes.

Com a chegada da nova estação, a recomendação dos especialistas é manter hábitos saudáveis, reforçar a hidratação, evitar ambientes fechados por longos períodos e acompanhar as previsões meteorológicas para se preparar para as oscilações de temperatura que costumam marcar o inverno paulista.

Serviço

Início do inverno: 21 de junho

Término do inverno: 22 de setembro

Características da estação: temperaturas mais baixas, tempo seco, menor volume de chuvas e possibilidade de nevoeiros e geadas em algumas regiões.