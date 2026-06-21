Homem é preso por tráfico e violência doméstica

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e violência doméstica na madrugada deste sábado, 21 de junho, na Rua João Batista de Souza Andrade, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 2h08 pelo Cabo PM Wesley e pelo Soldado PM Silas, acionados via Copom para atender uma ocorrência de agressão.

No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro e informou que ele realizava o tráfico de drogas na residência, indicando o esconderijo. Os policiais localizaram, dentro de uma tomada na sala, quatro invólucros brancos contendo cada um 15 porções de cocaína armazenadas em embalagens zip-lock, totalizando 60 porções. A vítima relatou ainda temer pela própria vida, pois durante a discussão o companheiro a teria ameaçado de morte caso chamasse a polícia.

No trajeto ao hospital local, a equipe deparou com o autor em um bar e realizou sua abordagem. Na busca pessoal, foram encontrados R$ 90,00 em espécie e, em sua cueca, dois invólucros com cocaína idênticos aos localizados na residência. Questionado, ele admitiu ter adquirido as drogas em São João da Boa Vista e informou que vendia cada invólucro por R$ 50,00.

As partes foram encaminhadas ao hospital local, onde o médico elaborou os laudos cautelares. Apresentados ao plantão policial de São João da Boa Vista, o delegado Jorge Luis Ciaco Mazzi ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas e violência doméstica. O indiciado foi recolhido à cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da Justiça.