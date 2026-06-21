Paulo Guerra é ouro na 2ª etapa nacional do Circuito Caixa

A Segunda Etapa Nacional do Circuito Loterias Caixa de Atletismo, promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), foi realizada entre os dias 12 e 13 de junho, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo, e ofereceu provas de campo e pista para 408 atletas. Entre os competidores, estava o vargengrandense Paulo Guerra.

O paratleta do salto em altura na classe T47 voltou às competições em abril deste ano, após uma séria cirurgia para tratar de uma lesão no tendão patelar. “Minha jornada tem sido marcada por desafios, mas também por superação. Depois de uma cirurgia que me afastou temporariamente, embarquei em semanas intensivas de treinamento em Timbó, Santa Catarina”, comentou.

Depois de conquistar a medalha de ouro em abril na primeira etapa do Circuito Loterias Caixa de Atletismo, Paulo voltou a mostrar sua determinação e venceu a prova do final de semana. “A cada salto, a cada esforço, vi meu corpo e minha mente se transformarem, preparando-me para o momento decisivo. Na competição em São Paulo, mesmo com um dia de chuva intensa, vento gelado e frio cortante, lutei com o coração. E, apesar das adversidades, conquistei a vitória no Circuito Paralímpico Loterias Caixa 2ª Fase Nacional”, comentou.

“Quero expressar minha gratidão ao Departamento de Esportes de Vargem, que me deu apoio financeiro, garantindo que eu pudesse ficar essas duas semanas em Santa Catarina, e assim, seguir em frente. A cada passo, a cada salto, a cada conquista, levo comigo a força de todos vocês”, agradeceu.