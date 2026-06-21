Foi preso por descumprir medida protetiva

Na noite de 13 de junho, a Polícia Militar prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva no Jardim Primavera, em Vargem Grande do Sul. Acionada via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica, a equipe realizou diligências e localizou o indivíduo escondido no interior de uma residência.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas foi constatada a existência de medida protetiva vigente em seu desfavor. Foi dada voz de prisão, e o autor foi submetido a exame de corpo de delito antes de ser conduzido ao plantão policial, onde a autoridade ratificou a prisão. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.