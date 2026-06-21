Condenado por lesão corporal é capturado no Jd. Dolores

Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado na manhã de sábado, 13 de junho, na Avenida Antônio Pedro Cavalheiro, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 7h35 pelo cabo PM Salomão e pelo cabo PM Márcio, durante patrulhamento ostensivo no bairro.

Os policiais avistaram o homem, já conhecido nos meios policiais por prática reiterada de furto, adentrando uma área de mata com uma sacola nas mãos. Durante a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. A consulta ao Copom, no entanto, revelou mandado de prisão em seu desfavor, referente a condenação pelo artigo 129 do Código Penal a um ano e três meses de prisão em regime inicial semiaberto. Foi dada voz de prisão com uso de algemas, e o capturado foi encaminhado ao pronto atendimento local para laudo cautelar. Apresentado ao plantão policial de São João da Boa Vista, a delegada Brenda Kryslei Serafim lavrou o boletim de ocorrência, e ele permaneceu preso à disposição da Justiça.