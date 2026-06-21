Prefeitura de Grama e Sebrae concluem curso na cidade

A Prefeitura de São Sebastião da Grama, em parceria com o Sebrae, concluiu o curso Gestão Colaborativa do Turismo, uma iniciativa que reuniu empresários, lideranças locais, representantes do poder público, membros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e instituições parceiras, no início do mês.

A capacitação teve como objetivo promover uma visão integrada e participativa para o desenvolvimento do turismo no município, estimulando o diálogo entre os diversos setores envolvidos na atividade turística e fortalecendo a cooperação entre os participantes.

Durante os encontros, foram discutidas oportunidades, desafios e estratégias para impulsionar o turismo local, sempre considerando as potencialidades de São Sebastião da Grama e da região. A proposta também buscou incentivar a construção de ações conjuntas que contribuam para o crescimento sustentável do setor.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de São Sebastião da Grama com o desenvolvimento econômico e turístico do município, investindo na qualificação, no planejamento e na união de esforços para valorizar os atrativos locais e ampliar as oportunidades para a comunidade.