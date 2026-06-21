Fundo Social de Casa Branca realiza cursos gratuitos

O Fundo Social de Casa Branca segue investindo na capacitação da população por meio de cursos gratuitos que contribuem para o desenvolvimento profissional e a geração de renda. Entre as recentes iniciativas, destaca-se a conclusão do Curso de Modelagem, encerrado no dia 8 de junho, voltado especialmente às mulheres do município.

A formação contou com a participação de 12 alunas e representou uma etapa complementar ao curso de Corte e Costura, permitindo que as participantes ampliassem seus conhecimentos na área e aprimorassem suas habilidades técnicas.

Além de qualificar a mão de obra local, os cursos oferecidos pelo Fundo Social têm como objetivo incentivar o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho. A proposta é fortalecer a autonomia financeira dos participantes, contribuindo para a construção de novos caminhos profissionais.

Ao longo do ano, diversas capacitações são disponibilizadas à comunidade, abrangendo áreas como artesanato, costura, alimentação, maquiagem, manicure e cursos destinados a gestantes.

A população interessada deve acompanhar os canais oficiais e as redes sociais do Fundo Social para ficar informada sobre a abertura de novas turmas e os períodos de inscrição.