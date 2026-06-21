Recursos de emendas para Vargem Grande do Sul foram recorde

No próximo dia 4 de julho, inicia o período eleitoral em que os municípios não podem receber recursos de novos convênios de acordo com a lei eleitoral que proíbe a transferência de verbas 90 dias antes do pleito que acontecerá no dia 4 de outubro de 2026, quando os brasileiros irão às urnas escolher o próximo presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Os convênios em andamento podem continuar recebendo as verbas tanto do governo federal como do estadual.

Segundo apurou a reportagem do jornal junto ao diretor Fábio Costa do Departamento de Convênios, este ano foi muito bom para o município, que conseguiu emendas importantes junto aos parlamentares, principalmente pela ação dos vereadores municipais e do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos). “Só no primeiro semestre foram cerca de 28 emendas de deputados estaduais destinando verbas para a cidade”, comentou Fábio.

Até o momento, do governo federal vieram recursos para a Saúde através de emendas dos deputados federais, que devem ultrapassar R$ 6 milhões, informou o diretor. São verbas para investimento e custeio em áreas da saúde municipal, sendo que algumas serão destinadas também ao Hospital de Caridade.

Já as emendas provenientes do Estado através dos deputados estaduais, neste ano de 2026 devem chegar a R$ 3 milhões. Os dados são públicos e estão nos portais de transparência federal e estadual.

Há ainda as emendas de investimentos do governo do Estado de São Paulo para obras e compra de equipamentos como máquina pá carregadeira e escavadeira hidráulica, como a anunciada pelo prefeito Celso Ribeiro, que ultrapassam R$ 1,5 milhão, obtidas através da Caravana 3 D e que serão utilizadas na construção da nova barragem do Rio Verde junto ao Jd. Iracema, que irá formar o Parque Linear Águas do Rio Verde.

Com a aproximação da data limite para obtenção de verbas através das emendas parlamentares e outras ações do governo, que é dia 4 de julho, a chegada dos novos recursos destinados à saúde, assistência social e outros setores da administração municipal, tem marcado as últimas semanas em Vargem Grande do Sul. Por meio da articulação de parlamentares e representantes locais, verbas foram anunciadas para atender demandas do município e de entidades que prestam serviços à população.

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) anunciou em sua página no Facebook, R$ 750 mil para a saúde do município, verba que será usada para custeio de exames e medicamentos dentre outros atendimentos à população, conseguida através da atuação do deputado Barros Munhoz (PSDB), junto ao governo do Estado de São Paulo.

Recentemente, a deputada estadual Ana Perugini (PT) esteve em Vargem para uma reunião com lideranças municipais. Durante o encontro, foram discutidas demandas consideradas prioritárias para a cidade. A parlamentar destinou R$ 150 mil para a área da saúde, recurso que deverá contribuir para o atendimento das necessidades diárias da rede municipal.

Outra importante conquista foi o repasse de R$ 250 mil à Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul. O recurso foi obtido por meio da deputada federal Luiza Erundina (PSol), com intermediação do vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos). A entidade desenvolve um trabalho voltado ao acolhimento e cuidado de idosos, sendo considerada uma referência no atendimento prestado no município.

Também foi anunciada a destinação de R$ 500 mil para a saúde municipal por meio da deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos. O recurso foi viabilizado através da atuação dos vereadores Ratinho e Paulinho e deverá ser aplicado no fortalecimento dos serviços oferecidos à população.

Além dos recursos provenientes de emendas parlamentares, o prefeito Celso Ribeiro encaminhou uma verba adicional superior a R$ 50 mil para a Sociedade Humanitária. O repasse ainda será submetido à votação em sessão extraordinária da Câmara Municipal. Segundo o vereador Paulinho, que participou do anúncio, a expectativa é de aprovação unânime pelos vereadores, considerando que os investimentos têm como objetivo ampliar o conforto e a qualidade de vida dos idosos atendidos pela instituição.

Durante o anúncio da nova verba, o presidente da Sociedade Humanitária, Fábio Henrique Bedin, ao lado da irmã Elizabetti, agradeceu o apoio recebido e informou que os recursos serão destinados à reforma da lavanderia da entidade, uma melhoria considerada importante para o funcionamento diário dos serviços prestados aos moradores.

Na quarta-feira, dia 10, o Hospital de Caridade recebeu a visita do deputado federal Capitão Augusto, da deputada estadual Dani Alonso e do vereador Gustavo Bueno, todos do PL. Durante o encontro, foi anunciado o repasse de R$ 100 mil para a instituição em 2026 e mais R$ 200 mil para 2027.

Os recursos deverão auxiliar na manutenção dos serviços prestados pelo Hospital, que atende pacientes de Vargem e região. O anúncio reforça a sequência de investimentos destinados à área da saúde e às entidades assistenciais do município. O interventor do Hospital de Caridade, José Geraldo Ramazotti, agradeceu ao vereador Gustavo Bueno e aos deputados pela destinação dos recursos.

Na quinta-feira, dia 11, o vereador e presidente da Câmara Municipal Maicon Canato (Republicanos) anunciou que em visita ao deputado federal Celso Russomanno (Republicanos), conseguiu uma verba através de emendas do deputado, no valor de R$ 500 mil para a saúde do município. Foram R$ 250 mil para aquisição de equipamentos para a saúde, emenda que deve chegar em breve aos cofres municipais e mais R$ 250 mil para custeio, emenda que o deputado afirmou que o município pode também contar com ela. Estas verbas anunciadas devem chegar só depois do período eleitoral.

Também segundo apurou a reportagem do jornal, nesta semana a deputada federal Luiza Erundina do PSOL anunciou mais R$ 300 mil para o Hospital de Caridade, com possibilidade de pagamento antes do início da lei eleitoral. O vereador Paulinho da Prefeitura é o contato com a deputada federal, uma das que mais verbas tem destinada a Vargem Grande do Sul.

Outras emendas parlamentares federais para a Assistência Social foram no valor de R$ 100.000,00, do deputado Miguel Lombardi, que foram divididas da seguinte maneira: R$ 25,000,00 para a Associação Beneficente Dom Bosco; R$ 25.000,00 para a Sociedade de Apoio a Deficientes Grupo Mão Amiga; R$ 25.000,00 para a Sociedade Humanitária e R$ 25.000,00 para a APAE. Esta emenda teve a intermediação dos vereadores Gustavo Bueno e Vanessa Martins.

Ainda segundo o departamento, estão no aguardo de depósito as emendas do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, sendo R$ 100.000,00 para APAE e mais R$ 100.000,00 para Sociedade de Apoio a Deficientes Grupo Mão Amiga. No mês passado, o vereador Serginho da Farmácia comunicou junto ao prefeito Celso Ribeiro, que o deputado Paulo Barbosa destinou R$ 300 mil para o Hospital de Caridade e mais R$ 180 mil para a prefeitura investir em custeio da saúde.