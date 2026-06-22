Licitação para a Festa da Batata 2026 não tem interessados novamente

A 30ª Festa da Batata segue sem empresa interessada em realizá-la. Pelo segundo processo licitatório consecutivo em 2026 — e pela segunda vez em dois anos —, nenhum interessado apresentou proposta para a organização do evento. A informação foi confirmada à Gazeta de Vargem Grande pela prefeitura.

A abertura das propostas estava marcada para esta segunda-feira, dia 22 de junho, às 9h, pelo Portal de Compras Públicas. As inscrições estavam abertas desde 29 de maio, mas o prazo encerrou sem que qualquer empresa ou consórcio manifestasse interesse.

Esta era já a segunda tentativa da administração municipal em 2026. O primeiro processo havia sido aberto em abril, com prazo até o dia 15 daquele mês, e também terminou sem interessados. Com a reabertura, a prefeitura ampliou o período de captação de propostas na expectativa de atrair empresas com mais tempo hábil para se planejar — o que novamente não ocorreu.

Em 2025, a Festa da Batata também não aconteceu após licitação deserta. Na ocasião, o curto prazo entre a publicação do edital e a data do evento foi apontado como um dos fatores que afastaram potenciais interessados. Desta vez, o prazo foi significativamente mais generoso, mas o resultado foi o mesmo.

Pelo edital, a empresa vencedora receberia a permissão de uso precário e o direito de exploração comercial do Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento — incluindo a renda dos ingressos —, mas arcaria integralmente com os custos dos shows e de toda a estrutura do evento. A prefeitura, diante das dificuldades financeiras da atual gestão, não prevê custear apresentações com entrada gratuita, como ocorria em edições anteriores, limitando sua contribuição à manutenção e limpeza do espaço.

A programação prevista incluía quatro noites de shows com artistas de projeção nacional, rodeio em touros, provas de tambores e team penning entre os dias 24 e 27 de setembro. O dia 26 marcaria o aniversário do município e seria palco do show principal.

A Gazeta de Vargem Grande acompanha o caso e traz novas informações assim que disponíveis.