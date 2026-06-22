FestHand reuniu mais de 50 crianças em Vargem

No último sábado, dia 13, no Centro Educacional Esportivo José Cortez, em Vargem Grande do Sul, foi realizada a segunda edição do FestHand. De acordo com o professor Juliano Garcia, responsável pela modalidade na cidade, essa edição foi voltada para o mini-handebol e contou com a presença do Projeto da Secretaria de Educação de Mogi Guaçu e dos alunos do Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul.

Segundo Juliano, ao todo mais de 50 crianças participaram das atividades que serviram para uma integração entre os núcleos para desenvolver pequenos atletas com o objetivo de vivenciar o esporte e se divertirem por meio do festival. O evento contou com boa presença de pais e familiares das duas cidades que vieram prestigiar os atletas.

O mini-handebol é uma modalidade de iniciação ao Handebol e conta com mais de 600 Polos Oficiais chancelados pela Confederação Brasileira de Handebol, o Mini-Handebol Brasil é o maior programa de Mini-Handebol do mundo e um dos maiores programas de iniciação esportiva do Brasil. A cidade de Vargem Grande do Sul conta com dois polos, um na Santana e outro no Santa Marta. Interessados podem procurar o professor responsável ou o Departamento de Esportes e Lazer para mais informações.