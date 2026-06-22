Cidadão dá exemplo ao plantar cerca de 180 árvores em área pública

Uma iniciativa individual voltada à preservação ambiental vem transformando uma área pública localizada no Jd. Itália em Vargem Grande do Sul. Após aderir ao programa “Adote um Bem Público”, da Prefeitura Municipal, Valdomiro Ferreira Filho, 72 anos, conhecido como Mirinho, promoveu o plantio de aproximadamente 180 árvores, contribuindo para a recuperação e o embelezamento do espaço.

O programa instituído na gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes em 2017, permite que cidadãos, empresas e entidades assumam a conservação de áreas públicas, como praças, canteiros e espaços verdes, mediante autorização do município. Entre as ações permitidas estão serviços de limpeza, jardinagem, paisagismo e arborização, sempre em conformidade com as normas estabelecidas pela administração municipal.

Mirinho é aposentado, trabalhou durante muitos anos no Banco Itaú e depois na Talismã Veículos, sendo muito conhecido dos vargengrandenses pela sua atuação no meio ambiente. Ele não esconde seu amor pela natureza e fica admirado ao ver a quantidade de passarinhos existentes na área que arborizou e que descem para comer a quirela que espalha pelos dois comedouros por ele construído no local.

São dezenas de canarinhos da terra, rolinhas e pombinhas, tiziu, tico-tico, galo da campina e outras espécies que são atraídas pelo alimento, mas que encontram guarida na pequena mata por ele formada nestes anos de dedicação à preservação do local.

Tudo começou, segundo relatou ao jornal, quando os filhos Mariana Ferreira e Valdomiro Ferreira Neto compraram em 2021, um terreno no Jd. Itália para fazerem uma casa. Mirinho passou a frequentar o bairro, único loteamento fechado do município, com procuração dos filhos para construir o imóvel e agir em nome deles.

Ao tomar conhecimento da área verde existente no local, medindo 2.169m2, que estava abandonada, só com mato e capim, resolveu adotar a mesma através do programa “Adote um bem público” da prefeitura municipal, plantando árvores frutíferas e espécies mais raras da flora brasileira. Uma atitude que ao longo dos próximos anos, deverá proporcionar benefícios ambientais como aumento da cobertura vegetal, melhoria do conforto térmico, maior infiltração da água da chuva e oferta de abrigo para aves e outros animais.

Embora os resultados mais visíveis da arborização levem alguns anos para aparecer, especialistas apontam que o plantio de árvores em áreas urbanas é uma das medidas mais eficientes para amenizar os efeitos das altas temperaturas, reduzir a formação de ilhas de calor, melhorar a qualidade do ar e valorizar os espaços de convivência.

Também construiu uma quadra de ‘beach tennis’ e um quiosque com churrasqueira, bebedouro, mesas e bancos, que são usados pelos cerca de 100 moradores do bairro. “Fico feliz por ver o resultado do nosso trabalho que transformou um local totalmente deserto, em uma área verde, que abriga mais de uma centena de espécies de árvores, que atrai centenas de aves, constituindo um bem ambiental de enorme valor, não só para os moradores daqui, como para toda a cidade”, afirmou Mirinho à Gazeta de Vargem Grande.

Além dos benefícios ambientais, a iniciativa demonstra como a participação da comunidade pode complementar as ações do poder público na conservação dos bens coletivos. Os moradores contribuem, segundo Mirinho, ajudando a manter a pequena mata. Programas de adoção de áreas públicas buscam justamente estimular esse tipo de parceria, permitindo que moradores contribuam diretamente para a melhoria da cidade.

“Há um contrato entre a minha pessoa e a prefeitura municipal através do programa “Adote um bem público” que após fazer cinco anos, vencidos recentemente, foi renovado para mais cinco anos”, afirmou o cuidador do meio ambiente. O plano de Mirinho é continuar mantendo a área e plantar mais algumas espécies, já que a área está chegando no seu limite e não comporta mais o plantio de tantas árvores.

A expectativa é que exemplos como esse incentivem outros cidadãos e instituições a participarem do programa “Adote um bem público”, ampliando a preservação de áreas verdes e fortalecendo o sentimento de pertencimento e responsabilidade pelo patrimônio público de Vargem Grande do Sul.

Um exemplo que vai além do plantio de árvores

Em uma época em que é comum atribuir ao poder público toda a responsabilidade pela conservação dos espaços urbanos, a iniciativa de Valdomiro Ferreira Filho chama a atenção por mostrar que a participação da comunidade também pode produzir resultados concretos. Sua atitude deixa um legado ambiental para as próximas gerações.

Mais do que o número de mudas plantadas, a ação representa um exemplo de cidadania. Ao dedicar tempo e recursos para recuperar um espaço que pertence a toda a população, Mirinho demonstra que o cuidado com a cidade não depende apenas da administração pública, mas também do envolvimento de quem vive nela.

As árvores desempenham papel fundamental no ambiente urbano. Além de contribuírem para a melhoria da qualidade do ar, ajudam a reduzir a temperatura, proporcionam sombra, favorecem a infiltração da água da chuva, diminuem a erosão do solo e criam condições para a presença de aves e outros animais. São benefícios que se tornam mais evidentes com o passar dos anos, à medida que as árvores crescem.

Outro aspecto importante é que o plantio de árvores representa um investimento de longo prazo. Diferentemente de outras obras cujos resultados são imediatos, a arborização exige paciência e continuidade. Quem planta uma árvore sabe que, muitas vezes, não será o principal beneficiado por sua sombra, mas contribui para que filhos, netos e futuras gerações encontrem uma cidade melhor.

A atitude de Mirinho demonstra justamente essa visão de futuro. Em vez de apenas apontar problemas ou esperar soluções, ele decidiu participar ativamente da transformação de um espaço público. É um gesto que reforça o conceito de cidadania participativa e evidencia que o desenvolvimento de uma cidade depende tanto das políticas públicas quanto do compromisso de seus moradores.