Rapaz feriu familiar com faca e fugiu na Vila Polar

Na tarde de terça-feira, 16 de junho, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica e lesão corporal na Vila Polar, em Vargem Grande do Sul. Segundo as informações apuradas, uma discussão familiar evoluiu para agressões físicas e um dos envolvidos utilizou uma faca, causando ferimentos em um familiar.

Após o ocorrido, o autor abandonou o local e ainda proferiu ameaças contra as vítimas. O Samu foi acionado, prestou socorro à vítima ferida e a encaminhou ao hospital, de onde foi liberada após atendimento. O autor foi localizado, preso e apresentado ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.