Motorista embriagado foge de acidente no Jardim Dolores

Na tarde de domingo, dia 14, a Polícia Militar atendeu um acidente de trânsito com vítima no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. A colisão envolveu um automóvel e uma motocicleta. O condutor da moto já havia sido socorrido pelo Samu quando os policiais chegaram ao local. O motorista do automóvel havia deixado o local após o acidente, mas se apresentou posteriormente à equipe, que constatou sinais evidentes de embriaguez.

O próprio condutor admitiu ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica. O veículo foi recolhido e as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito foram adotadas. Apresentado na delegacia, o motorista foi ouvido e liberado, permanecendo a ocorrência à disposição para apuração.