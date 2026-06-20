Hwarangdo representa Vargem no JEESP e conquista medalha estadual

Encerrando um final de semana intenso de competições, a Equipe Hwarangdo esteve presente no último domingo, 14 de junho, em Hortolândia, participando dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp), uma competição importante do calendário paulista.

O evento reuniu atletas de diversas regiões do estado, todos em busca da classificação para a fase nacional. Representando Vargem Grande do Sul, os atletas Danielle Milan, Maria Fernanda, Lara Paladino, Nicolas Milan e Maria Fernanda Rui enfrentaram adversários de alto nível em disputas bastante equilibradas. Os técnicos foram Carlos Xavier e Tais Casimiro.

O destaque da equipe ficou por conta de Danielle Milan, que conquistou a terceira colocação em sua categoria, garantindo mais uma medalha para o município. “Embora a delegação tenha retornado com apenas uma medalha, a participação dos atletas foi marcada pela dedicação, coragem e determinação diante de uma competição extremamente disputada, deixando a sensação de dever cumprido e a certeza de que o trabalho segue no caminho certo”, avaliou Carlos Xavier.

“Por trás de cada resultado existe uma rotina de muito esforço. Atletas, familiares e comissão técnica enfrentam desafios diários para manter os treinamentos, conciliando estudos, trabalho, deslocamentos e os elevados custos com inscrições, viagens, hospedagens, alimentação e equipamentos. Cada participação em eventos estaduais e nacionais representa um grande investimento e um compromisso constante com a busca pela evolução esportiva”, avaliou.

A temporada segue em ritmo acelerado. Neste final de semana, a equipe será representada pela atleta Danielle Milan, que viajará para Guarapari (ES) para disputar a Copa Sudeste, competição nacional que vale vaga para o Grand Slam 2027, principal evento seletivo do Taekwondo brasileiro.

Agora, a torcida de Vargem Grande do Sul acompanha e apoia mais esse importante desafio, desejando sucesso à atleta em busca de mais uma grande conquista para o esporte da cidade paulista