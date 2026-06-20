José Luís Maltempi vence na 3ª Meia-Maratona Unifae

Mais de 1300 corredores, de 70 cidades, estiveram em São João da Boa Vista, no último domingo, dia 14, participando da 3ª Meia-Maratona Unifae, prova que já faz parte do calendário e das festividades do aniversário do município, que é celebrado em 24 de junho. Com largada às 6h30 da manhã, os atletas percorreram percursos de 5km, 10,5km e 21km. A organização ficou a cargo da Superação Eventos.

A premiação ocorreu na quadra da Unifae, com música com o grupo de pagode Três Tons e apresentação de Fit Dance. O evento teve o apoio da Prefeitura de São João da Boa Vista, por meio dos departamentos de Esporte, Saúde e Segurança e Trânsito, além da Polícia Militar.

De Vargem Grande do Sul, José Luís Maltempi, o Pitbull, foi o grande destaque, ficando em primeiro lugar na categoria 60 a 99 anos, correndo nos 21 km. “Tive o prazer de participar das três e sou tri campeão 2024, 2025, 2026. Teve até RP, me superando cada vez mais. Estou muito feliz com o resultado e quero agradecer a Deus, minha esposa Juliana Marques, a equipe Gmfit, Giovanni e o coordenador de Esportes, André Leone, pelo apoio das etapas da Superação Eventos”, disse.

Foto: Arquivo Pessoal

João Di Paulo e Zé Carlos Mayer subiram ao pódio

O atleta João Di Paulo, 62 anos, também participou da da 3ª Meia-Maratona realizada pela Unifae, na categoria 60 a 99 anos, ficando com a quarta colocação nos 21 km percorridos, com o tempo 1h53 49 segundos, ganhando troféu e medalha. Nesta edição, o corredor de Vargem e membro da equipe Kvras superou seu tempo do ano passado, mas manteve a mesma colocação em 2026.

Ele participa de corridas desde 2007, competindo desde 2017 na região, disputando um total de 113 corridas. À Gazeta de Vargem Grande, ele comentou que a próxima corrida que participará será no dia 28 de junho, pela equipe da Gmfit.

Também completou a prova o atleta Zé Carlos Mayer, integrante da Kvras, que participou da maratona ficando em terceiro lugar na sua categoria, acima de 70 anos.