José Luís Maltempi vence na 3ª Meia-Maratona Unifae

Por
Gazeta
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José Luís é tricampeão da prova nos 21 km na categoria mais de 60 anos

Mais de 1300 corredores, de 70 cidades, estiveram em São João da Boa Vista, no último domingo, dia 14, participando da 3ª Meia-Maratona Unifae, prova que já faz parte do calendário e das festividades do aniversário do município, que é celebrado em 24 de junho. Com largada às 6h30 da manhã, os atletas percorreram percursos de 5km, 10,5km e 21km. A organização ficou a cargo da Superação Eventos.
A premiação ocorreu na quadra da Unifae, com música com o grupo de pagode Três Tons e apresentação de Fit Dance. O evento teve o apoio da Prefeitura de São João da Boa Vista, por meio dos departamentos de Esporte, Saúde e Segurança e Trânsito, além da Polícia Militar.
De Vargem Grande do Sul, José Luís Maltempi, o Pitbull, foi o grande destaque, ficando em primeiro lugar na categoria 60 a 99 anos, correndo nos 21 km. “Tive o prazer de participar das três e sou tri campeão 2024, 2025, 2026. Teve até RP, me superando cada vez mais. Estou muito feliz com o resultado e quero agradecer a Deus, minha esposa Juliana Marques, a equipe Gmfit, Giovanni e o coordenador de Esportes, André Leone, pelo apoio das etapas da Superação Eventos”, disse.

Foto: Arquivo Pessoal

João Di Paulo e Zé Carlos Mayer subiram ao pódio
O atleta João Di Paulo, 62 anos, também participou da da 3ª Meia-Maratona realizada pela Unifae, na categoria 60 a 99 anos, ficando com a quarta colocação nos 21 km percorridos, com o tempo 1h53 49 segundos, ganhando troféu e medalha. Nesta edição, o corredor de Vargem e membro da equipe Kvras superou seu tempo do ano passado, mas manteve a mesma colocação em 2026.
Ele participa de corridas desde 2007, competindo desde 2017 na região, disputando um total de 113 corridas. À Gazeta de Vargem Grande, ele comentou que a próxima corrida que participará será no dia 28 de junho, pela equipe da Gmfit.
Também completou a prova o atleta Zé Carlos Mayer, integrante da Kvras, que participou da maratona ficando em terceiro lugar na sua categoria, acima de 70 anos.

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