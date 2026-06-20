Meninas de Vargem jogaram pela Liga de Handebol do Interior

A equipe infantil feminina de Handebol do Departamento de Esportes e Lazer esteve no último domingo, dia 14, em Amparo, para a segunda etapa da Liga de Handebol do Interior.

Embalado por uma boa primeira etapa, a equipe vargengrandense começou bem vencendo as donas da casa por 8 a 4. A partir do segundo jogo, o time não conseguiu repetir o bom desempenho e foi derrotada por Mogi Guaçu pelo placar de 14 a 8.

A terceira partida do dia foi contra o Gol de Mão, de Campo Limpo Paulista, e o time de Vargem deixou a vitória escapar após abrir três gols de vantagem, saindo com o empate em 9 a 9. No último jogo do dia, um confronto regional contra São José do Rio Pardo, a equipe vargengrandense mais uma vez foi derrotada por 10 a 8.

Com o resultado, a equipe vargengrandense caiu uma posição na tabela, ficando na quarta colocação. A liderança da chave é do Colégio Rio Branco de Campinas com 100% de aproveitamento. Em segundo lugar está Itapira com quatro pontos à frente de Vargem. Em terceiro vem o Guarani de Campinas com dois pontos a mais que o time vargengrandense.

As próximas etapas acontecem no segundo semestre, onde a equipe buscará melhorar seu desempenho e classificar para finais da Liga.