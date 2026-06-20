Cruzeirinho venceu o Campeonato de Futebol Veteranos 2026

O Cruzeirinho FC, time de São João da Boa Vista, foi o grande campeão do Campeonato de Futebol Veteranos 2026, torneio realizado pelo Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal. A decisão foi disputada no último domingo, dia 14, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, onde o Cruzeirinho venceu o Sambai.com, de Vargem, por 3 a 0.

Antes do início da partida, foi prestada uma homenagem a Laércio Inácio Anacleto, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à segurança pública e à educação, com destaque para seu incentivo e contribuição à prática esportiva no município.

Na decisão contra o Sambai, que venceu o torneio em 2025, o Cruzeirinho mostrou força coletiva e conseguiu a vitória com gols marcados por Matheus Ferraz, Miqueias e Giovaninho.

Destaques

Os destaques individuais do torneio também foram premiados ao final da competição. O prêmio de artilheiro ficou com Anderson Elias de Souza (Dersão), enquanto Mateus da Cunha Bernardi recebeu o troféu de melhor goleiro.

Fotos: Prefeitura Municipal