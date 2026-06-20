Atletas participam de camping da Seleção Paulista de Taekwondo

No último sábado, 13 de junho, a cidade de São Caetano do Sul recebeu o 1º Camping da Seleção Paulista de Taekwondo 2026, reunindo cerca de 400 atletas de diversas regiões do estado em um importante momento de preparação, integração e fortalecimento da equipe paulista.

Vargem Grande do Sul esteve bem representada no evento, com a participação de oito dos 13 atletas vargengrandenses que conquistaram vaga na Seleção Paulista 2026. “Resultado que demonstra o excelente trabalho desenvolvido no município e o alto nível técnico alcançado pelos atletas locais”, avaliou Carlos Xavier, responsável pela equipe.

Durante o camping foram apresentados os delegados da seleção e os coordenadores de cada categoria. Os participantes também realizaram treinamentos técnicos e físicos, além de atividades de integração que tiveram como objetivo fortalecer o espírito de equipe entre atletas e comissão técnica, que agora passam a formar uma única equipe em busca de grandes resultados para o estado de São Paulo.

Representaram Vargem Grande do Sul no evento o técnico mestre Carlos Xavier e os atletas Thaís Casimiro, Daniele Milan, Nicolas Milan, Neitam Milan, João Vitor Toth, Isabela Toth, Vinícius Paganini e Jefferson Carvalho. O próximo camping está programado para o mês de julho e contará com a participação dos demais atletas classificados para a Seleção Paulista.

A presença de atletas vargengrandenses na seleção estadual reforça a tradição e a força do taekwondo do município, que segue formando talentos e levando o nome de Vargem Grande do Sul aos principais eventos esportivos do estado.