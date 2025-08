Povo acompanhou a Romaria nas calçadas

Um diferencial da Romaria de Vargem Grande do Sul é a participação popular. Desde que os romeiros saem do largo da Igreja São Joaquim, localizada do outro lado do asfalto que corta a cidade, os moradores vão se sentando nas calçadas por onde o cortejo passa para assistir ao espetáculo.

Este ano foi bem notado a presença popular nas ruas e calçadas, principalmente nas avenidas José Aleixo, que une vários bairros acima do asfalto; na Av. Walter Tatoni; em frente à Igreja N. Sra. Aparecida, no “Beija Fitas”; na Av. Hermeti Piochi de Oliveira, que com a liberação da armação das barracas e colocação das churrasqueiras, atraiu ainda mais pessoas e no Centro, junto à Praça da Matriz, onde o palanque foi colocado e na Rua do Comércio, onde a Romaria terminou na Praça Washington Luiz, onde está localizada a Escola Benjamin Bastos.

O vice Prates da Comissão Organizadora já notou também este aspecto e comentou que a distância de cerca de 5 km que os romeiros percorrem até a Praça da Matriz, as pessoas ficam prestigiando o passar dos cavaleiros, o que não acontece em outras cavalgadas na região, onde as pessoas se concentram na praça da Matriz daquelas cidades.

“Só em Santa Rita de Caldas há uma romaria com caráter mais religioso, a maioria é cavalgada onde o povo está acostumado a beber enquanto desfila e as charretes com som muito alto”, comentou Prates. A santa padroeira da cidade é Santa Rita de Cássia.