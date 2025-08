Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana supera expectativas

Comissão Organizadora já se prepara para comemoração dos 50 anos

A 49ª edição da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, realizada neste fim de semana em Vargem Grande do Sul, reuniu milhares de fiéis, cavaleiros e amazonas em um dos eventos mais tradicionais da cidade. Em entrevista ao jornal, o vice-presidente da Comissão Organizadora, Luiz Carlos Prates, fez um balanço positivo do evento e já adiantou as expectativas para o jubileu de ouro da romaria, que será celebrado em 2026.

“Sobre a Romaria, foi ótimo, como todo ano. Veio mais cavaleiros do que no ano passado”, afirmou Prates, destacando o crescimento da participação. Segundo ele, a estimativa é de que entre 3 mil e 3.500 cavaleiros tenham percorrido o trajeto, marcado por fé, tradição e devoção à padroeira da cidade, a Senhora Sant’Ana.

Um dos pontos de atenção da organização foi o consumo de bebidas alcoólicas durante o trajeto. De acordo com o vice-presidente, houve uma melhora em relação a anos anteriores, mas ainda há desafios. “Falar que não tinha ninguém bebendo seria exagero. Ainda tinha, porque é impossível para a Comissão conseguir eliminar toda a bebida. Isso vai da conscientização dos próprios cavaleiros”, explicou.

No percurso, como é comum em eventos desse porte, ocorreram pequenos imprevistos. “Às vezes, acontece alguma coisa no percurso. Estoura uma barrigueira de algum cavalo, um arreio que sai… mas tudo foi resolvido com tranquilidade”, comentou.

Com os olhos já voltados para 2026, Prates revelou entusiasmo com a possibilidade de realizar uma edição histórica. “A expectativa para o próximo ano é grande. Serão os 50 anos da Romaria. Com o apoio do prefeito Celso Ribeiro, acredito que vamos fazer algumas coisas diferentes para marcar a data”, finalizou.