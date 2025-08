Prefeito comenta sobre o sucesso da 49ª Romaria

Em entrevista ao jornal, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) afirmou que depois de meses de intenso trabalho da Comissão Organizadora e do Departamento de Cultura e Turismo, foi realizado um evento ímpar, com recorde de participantes e grande público prestigiando a passagem da Romaria, não só no Centro da cidade, mas por toda extensão da rua do Comércio, mas também por todo percurso desde a saída da Igreja São Joaquim, passando por diversos bairros até chegar na Igreja Matriz de Sant’Ana.

“Não foi registrada nenhuma ocorrência durante o evento, trabalhamos sobre a conscientização dos cuidados com os animais, assim como o respeito dos cavaleiros durante a tradicional Romaria, contando também com o trabalho das forças de segurança pública, GCM, PM e Polícia Civil”, afirmou o chefe do Poder Executivo.

Com relação à participação popular, o prefeito comentou que as famílias e amigos se juntaram em festa para celebrar o dia e aguardar pela passagem da Romaria. Ele citou o exemplo da extensão da Av. Hermetti Piochi de Oliveira, onde a população utilizou o espaço com respeito e bom senso.

No próximo ano acontecerá a 50ª edição da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana e o prefeito afirmou que juntamente com a Comissão Organizadora estará planejando mais novidades, aproveitando a experiência de cada ano para que a celebração dos 50 anos de história da Romaria, que é destaque no Estado de São Paulo e faz parte do nosso Calendário Cultural, tenha o destaque que a data merece.

“Agradeço imensamente ao trabalho e dedicação da Comissão Organizadora, Departamento de Cultura e Turismo, aos outros departamentos envolvidos, a GCM, PM e Polícia Civil, aos padres que participaram e abençoaram a Romaria, aos romeiros de Vargem e de tantas outras cidades que vieram prestar sua homenagem à nossa Padroeira e, especialmente, à nossa população que prestigiou a Romaria fazendo o sucesso desta edição que ficou pra história da nossa “Pérola da Mantiqueira”, finalizou o prefeito.

Homenagens

O prefeito Celso Ribeiro, que já foi durante muitos anos na década de 80, presidente da Comissão Organizadora da Romaria, participou das homenagens feitas a várias personalidades representativas da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana este ano. Ele estava acompanhado da esposa Micaela e juntamente com o vice-prefeito Guilherme Nicolau e sua esposa Vitória, fizeram a entrega de placas e troféus aos homenageados. Das entregas também participaram o vice Prates e sua filha Bruna Prates, que faz parte da Comissão.

Uma das homenageadas foi a atual presidente da Comissão Organizadora, a ex-diretora de Cultura e Turismo Márcia Ribeiro Iared. Por todo trabalho que desempenhou nestes anos frente à organização do evento, dona Márcia recebeu uma placa que lhe foi entregue pelo prefeito Celso Ribeiro e também por membros da Comissão Organizadora.

Também foram homenageados com placas e entregues junto ao palanque na Praça da Matriz, onde estavam os vereadores e outras autoridades, o sr. Ismael Casaroto, um dos antigos romeiros e grande colaborador do evento e o sr. Clóvis de Melo, um dos poucos pioneiros a participar da 1ª Romaria em 1975.

Houve também a entrega de vários troféus, sendo um deles entregue aos responsáveis pelos carros de boi que desfilam na Romaria, cujo encarregado da Comissão Organizadora de contratá-los é o atuante Manoel Francisco Correa Filho. Um dos troféus foi entregue ao sr. Antônio Geraldo Bertoloto, o Dé do Feijão, que já foi romeiro e durante muitos anos grande colaborador do evento. Houve uma singela homenagem aos familiares do cavaleiro Gervásio Rotta, falecido dia 1º de maio deste ano e que foi importante membro da Comissão Organizadora.

A ex-rainha da Festa do Peão e atual mentora de candidatas a rainhas do rodeio, Rubia Rafaela Ribeiro de Melo, neta do conhecido romeiro Rubens Claro Ribeiro, o Rubão, um dos mais importantes integrantes da Romaria, já falecido, também foi homenageada, recebendo junto com sua mãe Nilza, uma blusa da Comissão Organizadora contendo o nome de seu avô, Rubão.