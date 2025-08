Shows enriqueceram a Romaria

Vários shows contratados pela Comissão Organizadora e prefeitura municipal, contribuíram para enriquecer a 49ª Romaria, e também alegrar o público presente. Houve a apresentação da Orquestra de Viola Caipira sob a regência do maestro Luís Filipini; apresentação de solo de música sertaneja com os alunos Mirella Aparecida de Aquino e Bruno Henrique Garcia do Projeto Guri, coordenados pelo professor João Paulo de Oliveira Nascimento. Também o jovem João Ranzani Avanzi deu uma ‘palinha’ no violão, encantando a todos.

A Banda Soul In Jazz se apresentou e interagiu muito com o público presente e as cantoras Michele Gomes e Patrícia Cossi do Grupo da Cultura, foram aplaudidas pelas belas canções com temas presentes na Romaria.

Também foi elogiada a apresentação dos novos locutores contratados, a cantora e apresentadora Kethy Oliveira, o apresentador Leandro Gulin da TV União, que fizeram as apresentações dos romeiros, homenagens e autoridades junto ao palanque da Praça da Matriz e o cantor Ronaldo Marques, que fez a locução na entrega dos troféus no final da Romaria, junto à Praça Washington Luiz, aos romeiros que foram destaques na 49ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.