Pouquíssimas ocorrências policiais

Muito tem-se comentado sobre abusos e maus-tratos a animais, mas segundo apurou a reportagem do jornal junto às autoridades policiais, nenhuma denúncia este ano foi feita neste sentido. Houve uma grande mobilização da Comissão Organizadora para evitar os abusos, inclusive com o vice Prates fazendo um trabalho de conscientização ao visitar alguns conhecidos romeiros que abusam um pouco, como charreteiros com som alto. “Conversei pessoalmente com vários deles e parece que obtivemos um bom resultado”, falou Prates.

O vice elogiou todo o trabalho feito pelos padres nas paróquias da cidade que durante as homilias pediram que os romeiros tratassem bem os animais e também parabenizou o trabalho do locutor Neto Pícolo, que através de suas chamadas com o som, divulgado nas redes sociais, ajudou muito.

A Gazeta de Vargem Grande em sua edição que circulou no último sábado, dia 26 de julho, também em várias matérias tratou do assunto dos maus-tratos a animais, num trabalho de conscientização junto aos seus leitores e também na população. Todas as entrevistas feitas com pessoas ligadas à área, também foram divulgadas nas redes sociais do jornal, atingindo milhares de pessoas.

Houve um acidente envolvendo um jovem de Porto Ferreira que caiu de um boi quando as pessoas estavam ainda aguardando a saída da Romaria, foi socorrido no Hospital de Caridade e posteriormente levado para o hospital de São João da Boa Vista. O acidente foi grave, mas ele passa bem, já tinha deixado a UTI, conversado com os pais e a última notícia é que seria transferido para sua cidade, onde daria prosseguimento sua recuperação. Também foi noticiado que uma pessoa foi presa por abuso de álcool, após a Romaria.