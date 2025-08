Padres foram presenças marcantes

Todas as paróquias de Vargem participaram da 49ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, com cada pároco ou padre cumprindo um papel religioso importante durante o transcorrer da Romaria. Assim, coube ao padre Paulo Sérgio Fuliaro, da Paróquia de São Joaquim dar as bençãos aos cavaleiros e amazonas na abertura da Romaria. Ao padre Antônio Carossi, da paróquia de N. Sra. Aparecida coube a animação e orações durante o trajeto.

O padre Carlos Eduardo Dóbies, da paróquia de Santo Antônio foi a cavalo com o estandarte de Sant’Ana, percorrendo todo o trajeto junto à Comissão de Frente. Os padres Gilberto do Prado, paróquia N. Sra. Aparecida e Luciano Muterle Guidi, da paróquia de Santa Luzia, deram as bençãos para os romeiros que passaram pelo beija-fitas e o padre Thiago Caldeira de Oliveira da paróquia de Sant’Ana fez a acolhida final e bençãos aos participantes junto ao palanque instalado na Praça da Matriz.

A edição especial que o jornal produziu na semana passada sobre a 49ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, focou também a religiosidade do evento, contando um pouco da história da Romaria e da importante participação dos padres da cidade desde a primeira edição ocorrida em 1975. Também o jornal entrevistou alguns dos párocos atuais que comentaram sobre a importância da presença da Padroeira Sant’Ana nesta que é uma das maiores romarias de cavaleiros do Estado de São Paulo.