Moradores reclamaram no Centro

Alguns moradores do Centro da cidade reclamaram contra o excesso de som alto após a Romaria, uma vez que muitas pessoas ficaram até mais tarde da noite principalmente na Rua do Comércio e arredores, bebendo nos bares.

Uma moradora próxima a um conhecido local na Rua do Comércio onde muitas pessoas se aglomeravam no estabelecimento e nas proximidades, reclamou que no dia seguinte foi obrigada a limpar a casa onde deixa seu carro, uma vez que na noite anterior havia sujeira por todo lado, com garrafas de bebidas e outros objetos jogados em todo o lugar.

Também outra moradora reclamou do som alto, da falta de respeito de muitos dos frequentadores dos bares e lanchonetes do Centro após a Romaria. Pediu que o poder público municipal através de leis municipais coibisse os abusos. Um leitor do jornal questionou se no caso a prefeitura não deveria usar o Código de Posturas para que os donos dos estabelecimentos sejam obrigados a colocarem mais lixeiras nestes dias, recolhendo o lixo que é deixado próximos aos estabelecimentos após os frequentadores irem embora.

A Gazeta de Vargem Grande cobriu a 49ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana e as fotos e vídeos estão em suas redes sociais