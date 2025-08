Câmara deverá votar denúncia contra Paulinho nesta segunda-feira

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul realizará sua primeira sessão ordinária nesta segunda-feira, dia 4 de agosto, após o recesso do mês de julho. Na sessão deverá constar na pauta dos vereadores, o pedido de representação contra o vereador Paulo César da Costa (Podemos), o conhecido Paulinho da Prefeitura, feita pela cidadã Andreza Bucci, por quebra de decoro parlamentar por ataques que ela teria sofrido do vereador.

Andreza protocolou na Câmara Municipal no dia 2 de julho, uma denúncia alegando que sofreu ataques por parte do vereador nas redes sociais.

Conforme matéria publicada pelo jornal na ocasião, a representação por quebra de decoro parlamentar alegada pela denunciante, foi devido a um comentário feito por Paulinho que a teria atacado, após Andreza ter comentado sobre o Hospital de Caridade envolvendo o vereador, também nas redes sociais. Em resposta, Paulinho disse: “Você deveria ter feito um grande serviço à sua família. Ter feito um bom serviço pulando no meio do pontilhão”.

Essa fala do vereador teria exposto a cidadã, que tinha passado por severa depressão e teria pulado de um pontilhão, onde felizmente nada de mais grave lhe teria ocorrido. Após o incidente, Andreza disse no dia 17 de junho, que iria tomar todas as providências judiciais cabíveis, publicando uma nota onde manifestou sua total indignação e repúdio às palavras “criminosas e violentas proferidas contra mim pelo vereador Paulo César da Costa, que, em uma rede social, incitou publicamente que eu cometesse suicídio, me ofendendo, humilhando e tentando me silenciar”.

Na edição do jornal que circulou no dia 21 de junho, Paulinho em entrevista à Gazeta, disse que estava arrependido, que foi infeliz ao proferir as palavras e pediu desculpas à cidadã.

Vereadores terão que aprovar denúncia

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande esteve na Câmara Municipal e conversou com o presidente do Legislativo, vereador Maicon Canato (Republicanos) para se inteirar da questão que envolve o vereador. Segundo apurou o jornal, a denúncia feita por Andreza Bucci à Câmara Municipal será lida na sessão ordinária que acontecerá nesta segunda-feira, dia 4 de agosto.

Segundo o presidente Maicon, para que a denúncia seja aceita, é necessário a maioria dos votos dos vereadores presentes na sessão. O presidente não vota e também o vereador Paulinho da Prefeitura. Se todos os vereadores estiverem presentes na sessão, segundo o Regimento Interno da Câmara, será necessário o voto de sete vereadores a favor da denúncia feita por Andreza para que a denúncia seja recebida.

Caso os vereadores decidirem pelo recebimento da denúncia, na mesma sessão ordinária de segunda-feira será constituída a Comissão Processante, com três vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Se a maioria não aceitar, a denúncia é rejeitada e o pedido é arquivado. Pelo que pode apurar a reportagem do jornal, é quase certo que a maioria dos vereadores votará contra o pedido de denúncia feito por Andreza Bucci, sendo a mesmo rejeitado.

