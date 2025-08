Em Grama, Cultura faz audiência pública

A Gerência de Cultura realizou no dia 25, a consulta pública presencial sobre a Política Nacional Aldir Blanc – Ciclo 02/2025. O encontro reuniu agentes culturais, representantes da comunidade e demais interessados para discutir as prioridades da cultura local.

Durante a reunião, foram apresentados os objetivos da política cultural e debatidas as possibilidades de uso do recurso disponibilizado pela Lei Aldir Blanc. Após deliberação coletiva, ficou decidido entre os presentes que o valor será destinado à realização das festividades do aniversário da cidade, fortalecendo a valorização da identidade local e promovendo o acesso à cultura para toda a população.