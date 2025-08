Saúde de Grama participa de debate

O prefeito Zé da Doca, junto com a esquipe de saúde de São Sebastião da Grama, participaram da 3ª Regionalização da RAS 15, na cidade de Jaguariúna. O evento contou com representantes de diversos municípios para debater e fortalecer a organização regional dos serviços de saúde.

A participação do município é fundamental para garantir avanços na gestão da saúde pública. O prefeito está buscando melhorias para a população gramense, além de fortalecer e alinhar diretrizes com os demais municípios da região.