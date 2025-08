Inscrições abertas para o 2º semestre do Projeto Guri

Estão abertas até o dia 29 de agosto, as inscrições para o Projeto Guri, iniciativa que oferece cursos gratuitos de música para crianças, jovens e adultos.

O projeto é uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e o Departamento Municipal de Cultura e Turismo, e contempla uma grande variedade de instrumentos e modalidades, com aulas voltadas tanto para iniciantes quanto para quem deseja aprimorar habilidades musicais.

Para crianças e adolescentes, a partir dos 6 anos, os cursos disponíveis incluem violão, viola caipira, violoncelo, contrabaixo acústico, violino, flauta, saxofone, clarinete, trompete, trombone, tuba, eufônio, percussão e iniciação musical para crianças de 6 a 9 anos de idade.

Adultos com 18 anos ou mais podem se inscrever nas turmas de violino, viola caipira, instrumentos de sopro, canto e iniciação musical para adultos.

As matrículas devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h30, na sede da Escola de Música “Manoel Martins”, localizada na Rua Prudente de Moraes, 675, Centro.

Para se inscrever, é necessário apresentar cópia do RG do aluno; RG do responsável (para menores de idade); comprovante de residência atualizado; declaração escolar e Foto 3×4.

Outras informações podem ser obtidas diretamente na Escola de Música ou pelo telefone (19) 99553-8954.