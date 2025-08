Mercado automotivo aquece no segundo semestre

O mercado automotivo brasileiro entra na segunda metade de 2025 com uma agenda movimentada de lançamentos, estratégias de produção nacional e expectativas em torno da retomada do tradicional Salão do Automóvel. Diversas montadoras planejam reforçar sua presença no país com novos modelos e tecnologias que vão do SUV compacto ao híbrido flex.

Entre os principais destaques está a chegada de novos SUVs compactos, segmento que segue como um dos preferidos do consumidor brasileiro. Modelos como o Volkswagen Tera, nova aposta da marca para disputar espaço com o T-Cross, e o renovado Nissan Kicks, prometem agitar as concessionárias. A Honda também prepara a nova geração do WR-V, enquanto a Toyota trará o Yaris Cross, SUV baseado na plataforma global TNGA.

No segmento de eletrificados, o Brasil deve ver uma ampliação significativa da oferta. As chinesas BYD e GWM continuam apostando forte no país. A BYD inicia em Camaçari (BA) a montagem de veículos pelo sistema SKD (com partes pré-montadas) e se prepara para a produção nacional do motor híbrido flex do Song Pro, um dos seus modelos de maior destaque.

Já a Great Wall Motors (GWM) segue com a implantação da sua fábrica em Iracemápolis (SP), onde pretende fabricar nacionalmente o SUV Haval H6 e outros modelos ainda mantidos sob sigilo. A nacionalização da produção deve facilitar o acesso aos veículos híbridos e elétricos, reduzindo custos e prazos de entrega.

Entre as fabricantes com longa trajetória no país, a Chevrolet comemora 100 anos de operações no Brasil com novidades, entre elas a aguardada versão híbrida flex do Tracker, um dos SUVs mais vendidos da marca. A Ford, por sua vez, anunciou o lançamento de até 10 novidades até o fim do ano. Entre os destaques está o Bronco Sport, SUV com proposta aventureira que será importado, mas com forte campanha de marketing local.

A segunda metade de 2025 também deve marcar a chegada de novas gerações de modelos conhecidos e reestilizações pontuais. Em alguns casos, as mudanças se limitam a uma nova grade frontal ou rodas redesenhadas, enquanto em outros há reformas mais profundas em motorização, segurança e conectividade.

Especialistas do setor acreditam que algumas marcas estão aguardando o possível retorno do Salão do Automóvel de São Paulo, previsto para o fim do ano, como palco para grandes revelações. O evento não é realizado desde 2018, mas pode ganhar nova importância diante da transformação digital e da eletrificação no setor.

Com o avanço da produção nacional e a chegada de modelos inovadores, o mercado automotivo brasileiro vive um momento estratégico. A combinação entre novas tecnologias, incentivo à mobilidade elétrica e a variedade de opções para diferentes perfis de consumidores sinaliza um segundo semestre bastante promissor para a indústria e para o público.