Casa da Cultura recebe oficina gratuita de “Atuação em Comédia” no dia 19 de agosto

A Casa da Cultura será palco, no próximo dia 19 de agosto, às 13h30, da oficina gratuita “Atuação em Comédia”, uma iniciativa do Departamento de Cultura e Turismo em parceria com o programa Ponto MIS – Museu da Imagem e do Som, que visa democratizar o acesso à formação artística no interior paulista.

Ministrada pela atriz e arte-educadora Ana Carolina Marchetto, a atividade é voltada a interessados de todas as idades, com ou sem experiência na área teatral. A oficina não exige inscrição prévia, sendo aberta ao público até o limite de vagas disponíveis.

Durante o encontro, serão abordadas técnicas fundamentais da atuação cômica, como criação de personagens, improvisação, expressão corporal e jogos teatrais. A proposta é oferecer um ambiente dinâmico e descontraído para que os participantes possam desenvolver habilidades de comunicação, criatividade e presença de palco, elementos essenciais tanto para o teatro quanto para outras áreas da vida pessoal e profissional.

O Ponto MIS é um programa da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, que atua em parceria com municípios para promover atividades culturais gratuitas, como exibições de filmes, oficinas e formações artísticas.

Mais informações sobre a oficina podem ser obtidas pelo telefone (19) 3641-6199.